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ЦВК: на 20 годину середня явка на другому турі виборів мерів становила 24%

ЦВК: на 20 годину середня явка на другому турі виборів мерів становила 24%

Київ • УНН

 • 18240 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, станом на 20 годину становила 24%. Найактивніше голосували у Кам'янці-Подільському Хмельницької області - явка 34,29%, найменш активно - у Сумах, де явка становила 19,02%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК.

"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%", - навели у ЦВК пісумкові дані щодо явки.

По регіонах явка становила:

  • Луцький міський голова - 25,96%
  • Краматорський міський голова - 23,14%
  • Український міський голова - 31,46%
  • Одеський міський голова - 25,14%
  • Сумський міський голова - 19,02%
  • Херсонський міський голова - 20,89%
  • Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%

Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20 годину 379 852, або 24%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Додамо, за даними ЦВК, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

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