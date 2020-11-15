ЦВК: на 20 годину середня явка на другому турі виборів мерів становила 24%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, станом на 20 годину становила 24%. Найактивніше голосували у Кам'янці-Подільському Хмельницької області - явка 34,29%, найменш активно - у Сумах, де явка становила 19,02%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК.
"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%", - навели у ЦВК пісумкові дані щодо явки.
По регіонах явка становила:
-
- Луцький міський голова - 25,96%
-
- Краматорський міський голова - 23,14%
-
- Український міський голова - 31,46%
-
- Одеський міський голова - 25,14%
-
- Сумський міський голова - 19,02%
-
- Херсонський міський голова - 20,89%
-
- Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%
-
Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20 годину 379 852, або 24%.
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Додамо, за даними ЦВК, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.