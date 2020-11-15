ЦВК: на 20 годину середня явка на другому турі виборів мерів становила 24%

"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%", - навели у ЦВК пісумкові дані щодо явки.

По регіонах явка становила:



Луцький міський голова - 25,96%



Краматорський міський голова - 23,14%



Український міський голова - 31,46%



Одеський міський голова - 25,14%



Сумський міський голова - 19,02%



Херсонський міський голова - 20,89%



Кам'янець-Подільський міський голова - 34,29%



Всього з 1 582 689 виборців проголосувало на 20 годину 379 852, або 24%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Додамо, за даними ЦВК, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.