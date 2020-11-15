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ЦИК: на 20 часов средняя явка во втором туре выборов мэров составила 24%

ЦИК: на 20 часов средняя явка во втором туре выборов мэров составила 24%

Киев  •  УНН

 • 18235 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, по состоянию на 20 часов составила 24%. Активнее всего голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области - явка 34,29%, наименее активно - в Сумах, где явка составила 19,02%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - навели в ЦИК итоговые данные по явке.

По регионам явка составила:

  • Луцкий городской голова - 25,96%
  • Краматорский городской голова - 23,14%
  • Украинский городской голова - 31,46%
  • Одесский городской голова - 25,14%
  • Сумской городской голова - 19,02%
  • Херсонский городской голова - 20,89%
  • Каменец-Подольский городской голова - 34,29%

Всего из 1 582 689 избирателей проголосовало на 20 часов 379 852, или 24%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Добавим, по данным ЦИК, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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