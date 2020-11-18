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Местные выборы: ЦИК показала рейтинг избранных политических партий

Местные выборы: ЦИК показала рейтинг избранных политических партий

Киев  •  УНН

 • 36910 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 18 ноября Центральная избирательная комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, анализ полученной информации показал, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10000). 33029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

"Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, на сегодня больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа" - почти 17,59% (5809 человек). Более 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Всеукраинское объединение "Батькивщина". На третьем месте - политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", избранные депутаты от которой составляют 11,75% (3881 человек)", - информируют в ЦИК.

Также, по данным комиссии, в первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями политических партий, также вошли следующие партии: "За майбутнє" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человек), "Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человек), "Наш край" - почти 5,13% (1694 человек), "Всеукраинское объединение "Свобода" - более 2,61% (863 человек), "Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек), "Пропозиція" - более 1, 66% (549 человек), "Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).

Кроме того, сообщается, что на сегодня Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избранный председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий.

"Из общего количества таких голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа". Вслед разместились следующие партии, кандидаты от которых стали победителями выборов сельского, поселкового и городского головы: "За майбутнє" - более 12,43% (92 человек), "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - более 7,24% (53 человека), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - более 7,1% (52 человека), "Наш край" - почти 6,15% (45 человек), "Европейская солидарность" - более 5,6% (41 человек), "Украинский стратегия Гройсмана" - 3,83% (28 человек), "Довіра" - более 3,14% (23 человека)", - говорится в сообщении Комиссии.

Отмечается, что другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

Напомним, по состоянию на 17 ноября ЦИК получила данные относительно победы четырех мэров из семи во втором туре выборов, проходивших в некоторых населенных пунктах Украины 15 ноября.

Украинские Национальные Новости

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