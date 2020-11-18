Второй тур местных выборов: ЦИК выделила более 50 млн грн для восьми ОГА

"18 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 22 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 51 млн 378 тыс. 600 гривен для 8 областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Также ЦИК утвердила средние нормы расходов территориальных и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение повторных местных выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.

Напомним, по состоянию на 18 ноября Центральная избирательная комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества.