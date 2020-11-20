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ЦВК вимагає невідкладно призначити повторні вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську

ЦВК вимагає невідкладно призначити повторні вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Центральна виборча комісія зобов’язала Бориспільську та Новгород-Сіверську міські ТВК невідкладно призначити повторні вибори міського голови. Додамо, що в обох містах мери померли від коронавірусу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія скасувала постанову Бориспільської міської ТВК Бориспільського району Київської області від 10 листопада 2020 року № 166 "Про призначення повторних виборів Бориспільського міського голови", якою призначено повторні вибори Бориспільського міського голови на 31 січня 2021 року та з 11 грудня 2020 року оголошено початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів", - йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи вказане рішення, ЦВК констатувала, що вказаною комісією під час вирішення питання про призначення повторних виборів, зокрема визначення дати їх проведення, не дотримано положень Виборчого кодексу України в частині їх призначення на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, зазначили у пресслужбі.

З цих же підстав скасовано пункт 2 постанови Новгород-Сіверської міської ТВК Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада 2020 року № 65, яким призначено повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови на 17 січня 2021 року, додали у ЦВК.

"Відтак ЦВК зобов’язала Бориспільську та Новгород-Сіверську міські ТВК невідкладно, але не пізніше 23 листопада 2020 року призначити повторні вибори відповідно Бориспільського та Новгород-Сіверського міського голови відповідно до положень Кодексу з урахуванням висновків, викладених у постановах Комісії", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, увагу вказаних комісій та її членів звернуто на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на встановлену Кримінальним кодексом України відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.

Додамо, що міські голови Борисполя та Новгород-Сіверська померли від коронавірусу.

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