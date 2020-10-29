Від коронавірусу помер мер Новгород-Сіверського

“Трагічні вибори. Помер міський голова Новгород-Сіверського від ускладнень COVID-19, що на Чернігівщині. За попередніми даними він був лідером перегонів”, — написала Айвазовська.

Раніше стало відомо про смерть мера Борисполя Анатолія Федорчука, який також помер від ускладнень COVID-19. Після інформації про смерть Федорчука, який повторно балотувався на посаду мера і лідирував у виборчих перегонах, Айвазовська повідомляла, що місцева територіальна виборча комісія має призначити повторні вибори міського голови Борисполя.