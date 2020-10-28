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Через смерть мера у Борисполі мають провести повторні вибори - ОПОРА

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через смерть Борисполького міського голови Анатолія Федорчука, який повторно балотувався на посаду мера і лідирував у виборчих перегонах, місцева територіальна виборча комісія має призначити повторні вибори міського голови Борисполя. Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає УНН.

"В Борисполі помер чинний міський голова, кандидат, який набрав за результатами голосування 25 жовтня найбільшу кількість голосів. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)", - написала Айвазовська.

Раніше про те, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський. У мерії факт смерті підтвердили.

Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.

Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.

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