Через смерть мера у Борисполі мають провести повторні вибори - ОПОРА

"В Борисполі помер чинний міський голова, кандидат, який набрав за результатами голосування 25 жовтня найбільшу кількість голосів. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)", - написала Айвазовська.

Раніше про те, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський. У мерії факт смерті підтвердили.

Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.

Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.