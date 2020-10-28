Из-за смерти мэра в Борисполе должны провести повторные выборы - ОПОРА

"В Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования 25 октября больше всего голосов. В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - написала Айвазовская.

Ранее о том, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский. В мэрии факт смерти подтвердили.

О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.

Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.