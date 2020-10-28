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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43382 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65407 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113062 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117428 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94964 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100405 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103370 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Из-за смерти мэра в Борисполе должны провести повторные выборы - ОПОРА

Из-за смерти мэра в Борисполе должны провести повторные выборы - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 11950 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за смерти Борисполького городского головы Анатолия Федорчука, который повторно баллотировался на пост мэра и лидировал в избирательной гонке, местная территориальная избирательная комиссия должна назначить повторные выборы городского головы Борисполя. Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования 25 октября больше всего голосов. В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - написала Айвазовская.

Ранее о том, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский. В мэрии факт смерти подтвердили.

О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.

Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.

Украинские Национальные Новости

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