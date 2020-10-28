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Мер Борисполя помер від коронавірусу, не дочекавшись результатів виборів - нардеп

Київ • УНН

 • 26211 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19. Про це нардеп Дубінський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"До оголошення результатів виборів, від коронавірусу помер чинний мер Борисполя і лідер перегонів Анатолій Федорчук", - написав нардеп.

Відзначимо, наразі на сайті Бориспільської міськради немає офіційних повідомлень щодо цього.

Додамо, з 26 жовтня на території міста Борисполя встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

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