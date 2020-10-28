Мэр Борисполя умер от коронавируса, не дождавшись результатов выборов - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Народный депутат Александр Дубинский сообщил, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Об этом нардеп Дубинский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"До объявления результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - написал нардеп.
Отметим, в настоящее время на сайте Бориспольского горсовета нет официальных сообщений по этому поводу.
Добавим, с 26 октября на территории города Борисполя установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября.