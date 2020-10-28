Мэр Борисполя умер от коронавируса, не дождавшись результатов выборов - нардеп

"До объявления результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - написал нардеп.

Отметим, в настоящее время на сайте Бориспольского горсовета нет официальных сообщений по этому поводу.

Добавим, с 26 октября на территории города Борисполя установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября.