От коронавируса умер мэр Новгород-Северского

“Трагические выборы. Умер мэр Новгород-Северского от осложнений COVID-19, что на Черниговщине. По предварительным данным он был лидером гонки”, — написала Айвазовская.

Ранее стало известно о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который также умер от осложнений COVID-19. После информации о смерти Федорчука, который повторно баллотировался на пост мэра и лидировал в избирательной гонке, Айвазовская сообщала, что местная территориальная избирательная комиссия должна назначить повторные выборы городского головы Борисполя.