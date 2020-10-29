От коронавируса умер мэр Новгород-Северского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Мэр Новгород-Северского, что в Черниговской области, Олег Бондаренко умер от осложнений COVID-19. Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает УНН.
“Трагические выборы. Умер мэр Новгород-Северского от осложнений COVID-19, что на Черниговщине. По предварительным данным он был лидером гонки”, — написала Айвазовская.
Ранее стало известно о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который также умер от осложнений COVID-19. После информации о смерти Федорчука, который повторно баллотировался на пост мэра и лидировал в избирательной гонке, Айвазовская сообщала, что местная территориальная избирательная комиссия должна назначить повторные выборы городского головы Борисполя.