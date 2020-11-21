У Грузії відбувся другий тур парламентських виборів

“Виборчі дільниці були закриті о 20:00 і розпочався процес підрахунку голосів”, — сказала вона.

За її словами, для відображення попередніх результатів оператори обробили 52% від загальної кількості зведених протоколів.

“Результати будуть постійно оновлюватися протягом ночі на веб-сайті ЦВК, і ми, підрахувавши результати всіх виборчих дільниць у всіх 17 мажоритарних округах, представим остаточну інформацію про попередні результати”, — зазначила речниця ЦВК Грузії.

Вона повідомила, що другий тур парламентських виборів пройшов у мирній обстановці, а істотних порушень зафіксовано не було.

Додамо, що всі опозиційні партії відмовилися від участі в другому турі парламентських виборів в Грузії і закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування.

Як повідомляв УНН, 21 листопада другий тур парламентських виборів у Грузії пройшов в 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більше 50% голосів, необхідних для перемоги.