В Грузии состоялся второй тур парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Грузии явка избирателей во втором туре парламентских выборов составила более 26%, до закрытия избирательных участков более проголосовали 562,6 тыс. избирателей. Об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани, передает УНН.
“Избирательные участки были закрыты в 20:00 и начался процесс подсчета голосов”, — сказала она.
По ее словам, для отображения предварительных результатов операторы обработали 52% от общего количества сводных протоколов.
“Результаты будут постоянно обновляться в течение ночи на сайте ЦИК, и мы, подсчитав результаты всех избирательных участков во всех 17 мажоритарных округах, представим окончательную информацию о предварительных результатах”, — отметила пресс-секретарь ЦИК Грузии.
Она сообщила, что второй тур парламентских выборов прошел в мирной обстановке, а существенных нарушений зафиксировано не было.
Добавим, что все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре парламентских выборов в Грузии и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования.
Как сообщал УНН, 21 ноября второй тур парламентских выборов в Грузии прошел в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы.