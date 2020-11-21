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У Грузії проходить другий тур парламентських виборів: явка понад 16%

У Грузії проходить другий тур парламентських виборів: явка понад 16%

Київ • УНН

 • 14803 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Грузії сьогодні проходить другий тур парламентських виборів, явка виборців станом на 15:00 становить 16,47%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Грузія.

"Явка виборців у другому турі парламентських виборів в Грузії на 15.00 становила 16,47%", - пише видання.

Відзначається, що за шість годин з моменту відкриття виборчих дільниць проголосували 352 456 громадян Грузії.

"Найвища активність зафіксована в Шида-Картлі - 20,6%, а найнижча в Тбілісі - 13,9%", - додає видання.

Так, якщо порівняти дані з першим туром парламентських виборів, що проходили 31 жовтня, то тоді до 15:00 активність становила 36,45%. У чисельному показнику це 1 279 947 громадян.

Сьогодні другий тур парламентських виборів проходить в 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більше 50% голосів, необхідних для перемоги. Виборці обирають з двох кандидатів, які показали найкращі результати.

Додається, що всі опозиційні партії відмовилися від участі в другому турі і закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування. Незважаючи на це рішення, в бюлетенях зазначені імена кандидатів опозиції.

Нагадаємо, в неділю 8 листопада грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії країни.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу "Мтаварі", в акції взяли участь в 45 тисяч осіб.

Проурядовий "Імеді" і "Грузинська мрія" стверджують, що на мітингу було приблизно 6000 демонстрантів.

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