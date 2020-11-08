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Опозиція Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК

Опозиція Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Грузинська опозиція оголосила безстрокову протестну акцію біля будівлі Центральної виборчої комісії країни. Про це 8 листопада на багатотисячному мітингу в Тбілісі заявив один із лідерів партії “Єдиний національний рух” Ніка Мелія, передає “Радіо Свобода” з посиланням на агенцію “Новини-Грузія”, інформує УНН.

Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

“Ніхто не повинен вийти звідти і ніхто не зайде доти, доки не будуть призначені нові вибори. Там будемо стояти всі ми”, — заявив Мелія.

Раніше цього ж дня опозиційні партії зажадали від влади до 20:00 (18:00 за київським часом) відправити у відставку главу ЦВК Тамар Жванію, яку вони вважають причетною до фальсифікації підсумків парламентських виборів. Одночасно вони закликали керівництво правлячої партії “Грузинська мрія” сьогодні ж почати з ними переговори з питання проведення повторного голосування. Термін ультиматуму закінчився о 20:00.

Мелія не виключив переговорів з правлячою партією завтра, 9 листопада. За його словами, сьогодні у них відбулася комунікація з лідерами “Грузинської мрії”.

“Доти, доки зустріч не відбудеться, жоден з нас не вірить якимось гіпотетичним обіцянкам”, — підкреслив він.

При цьому 8 листопада віцеспікер парламенту від більшості Георгій Кахіані заявив, що “Грузинська мрія” “не сприймає всерйоз” ультиматум опозиції.

Демонстранти рушили з проспекту Руставелі до Алеї Агмашенебелі, де розташована ЦВК.

Сьогодні біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу “Мтаварі”, до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий “Імеді” і “Грузинська мрія” стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

Акція біля парламенту тривала протягом п’яти годин. Виступи політиків чергувалися музичними номерами зірок грузинської естради.

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