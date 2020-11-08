У Грузії опозиція проводить масові протести через результати парламентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У будівлі парламенту у центрі Тбілісі тисячі людей зібралися на опозиційний мітинг проти результатів парламентських виборів, що пройшли у Грузії 31 жовтня, передає УНН із посиланням на BBC.
Так, повідомляється, що опозиція говорить про "тотальну фальсифікацію" виборів, на яких, згідно з попередніми результатами, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала трохи менше половини голосів виборців - 48,23% на пропорційних виборах.
Ще у 13 округах її кандидати у мажоритарні депутати отримали абсолютну більшість голосів і перемогли у першому ж турі.
У 17 округах, в тому числі всіх восьми округах Тбілісі, 21 листопада пройде другий тур голосування. Таким чином, згідно із повідомленням журналістів, "Грузинська мрія" близька до отримання більшості голосів у парламенті.
У той же час, відзначається, що з результатами виборів не погоджується ні одна із опозиційних партій, що подолали виборчий бар'єр.
На знак протесту опозиційні партії відмовилися від мандатів у парламенті нового скликання. Весь тиждень у Тбілісі та інших містах проходили протести.
Нагадаємо, минулого тижня у Тбілісі під час акції протесту біля резиденції засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі сталася стрілянина.
Як повідомляв УНН, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори.
Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 - за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більш ніж 3,5 мільйонів громадян.
За підсумками підрахунку 100% голосів перемогла правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія", проте опозиція не згодна з цим і виходить на протести.