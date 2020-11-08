В Грузии оппозиция проводит массовые протесты из-за результатов парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В здании парламента в центре Тбилиси тысячи людей собрались на оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, сообщается, что оппозиция говорит о "тотальной фальсификации" выборов, на которых, согласно предварительным результатам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила чуть меньше половины голосов избирателей - 48,23% в пропорциональных выборах.
Еще в 13 округах ее кандидаты в мажоритарные депутаты получили абсолютное большинство голосов и победили в первом же туре.
В 17 округах, в том числе всех восьми округах Тбилиси, 21 ноября пройдет второй тур голосования. Таким образом, согласно журналистам, "Грузинская мечта" близка к получению большинства голосов в парламенте.
В то же время, отмечается, что с результатами выборов не соглашается ни одна из преодолевших избирательный барьер оппозиционных партий.
В знак протеста оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. Всю неделю в Тбилиси и других городах проходили протесты.
Напомним, на прошлой неделе в Тбилиси во время акции протеста у резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили произошла стрельба.
Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы.
Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было у более чем 3,5 млн граждан.
По итогам подсчета 100% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", однако оппозиция не согласна с этим и выходит на протесты.