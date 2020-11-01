У ЦВК Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах в парламент

За оцінкою ЦВК, партія набрала 48,51 відсоток голосів виборців. Голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі привітав прихильників з перемогою на виборах, не чекаючи попередніх офіційних даних і посилаючись на екзит-пол.

За опозиційну партію "Єдиний національний рух" (ЄНР) виборці віддали 26,15 відсотків голосів, показують дані ЦВК.

Партія "Європейська Грузія - рух за свободу" отримала 3,82 відсотка голосів, а проросійська партія "Альянс патріотів" - 3,29 відсотка. Всього одновідсотковий виборчий бар'єр на момент публікації подолали 9 партій.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, з 2004 по 2015 роки був лідером ЄНР. Він назвав підсумки парламентських виборів тріумфом грузинських опозиційних сил. Він вважає першочерговим завданням формування уряду національної єдності з іншими опозиційними партіями. Саакашвілі додав, що не претендуватиме на посаду прем'єр-міністра в цьому уряді.

Парламент Грузії складається з 150 депутатів, яких обирають на чотири роки. вибори до нього проходили 31 жовтня. У них брали участь 48 партій і два опозиційні блоки. Виборці обирали 150 депутатів — 120 за пропорційною системою і 30 — за мажоритарною. Право голосу мали понад ніж 3,5 мільйона громадян Грузії. Для них до 20:00 працювали до 3,8 тисячі виборчих дільниць.