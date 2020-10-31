Нагадаємо, за даними представників сфери охорони здоров’я Грузії, протягом останнього місяця епідеміологічна ситуація в країні серйозно погіршувалася.
У Грузії стартували парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Грузії, де 31 жовтня проходять парламентські вибори, о 08:00 за місцевим часом (06:00 Київ) відкрилися виборчі дільниці. Про це повідомляє телеканал “Руставі 2”, передає УНН.
За даними виборчкому, в Грузії налічується 3657 виборчих дільниць. Для участі виборців у стаціонарах і на самоізоляції були створені 127 спеціальних ділянок. Також в день голосування будуть працювати 52 ділянки, які знаходяться за межами Грузії.
У країні зареєстровано 3 526 022 виборця, зокрема 14 170 виборців — за кордоном.
Парламент буде обраний за новими правилами, які були затверджені в кінці червня, для чого були внесені поправки в Конституцію. Поріг для проходження партій до парламенту був знижений з 3 до 1%, що дає шанси на проходження більшій кількості партій.
За 150 депутатських місць боротимуться 48 партій і два опозиційних блоки. До того ж, 120 депутатів будуть обрані за пропорційними списками, а 30 — за мажоритарною системою.
Фаворитом перегонів вважається правляча з 2012 року коаліція “Грузинська мрія — Демократична Грузія”.
Як раніше повідомляв УНН, як повідомила нардеп Верховної Ради Єлизавета Ясько, депутатів з України не пустили спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня. Втім, в Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори.