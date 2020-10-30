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У Грузію не пустили на вибори спостерігачами українських парламентарів - Ясько

У Грузію не пустили на вибори спостерігачами українських парламентарів - Ясько

Київ • УНН

 • 11905 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Депутатів з України не пустили спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня. Одна з проблем цих виборів – критично мала кількість іноземних спостерігачів, адже Грузія обмежила міжнародне авіасполучення та закрила наземний кордон з сусідами через COVID-19. Про це повідомила член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Єлизавета Ясько у Facebook, передає УНН.

"Українську делегацію парламенту не пускають спостерігачами на вибори в Грузії. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Поїздка мала відбутися на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії. Всі депутати реєструвались як спостерігачі на сайті Грузинського ЦВК. Проте сьогодні вночі, грузинська влада скасувала (або не надала) дозвіл на прийом літака з України", - повідомила Ясько.

З її слів, таке рішення "викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур - основа демократії".

"Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією. Втім, на превеликий жаль, сьогоднішнє рішення йде врозріз з цими раціональними міркуваннями", - зазначила нардеп.

При цьому вона вказала, що Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії - незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

"Що ж до самих виборів, то прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння. Тому, закликаю всіх учасників процесу, перш за все, чинну владу, дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції", - зауважила вона.

Згодом Ясько зауважила, що українські політики підтримують контакти з партіями, що беруть участь в грузинських виборах. "Це нормальний політичний процес. Можна симпатизувати тим чи іншим силам, але демократія – найвища цінність. Повторюю: хто б не переміг (демократично) – буде нашим партнером. Програма візиту передбачала не лише роботу на дільницях, а й зустрічі у передвиборчих штабах", - вказала парламентар.

"Одна з ключових проблем цих виборів – критично мала кількість іноземних спостерігачів. Грузія сильно обмежила міжнародне авіасполучення через ковід та закрила наземний кордон з усіма сусідами", - підсумувала Ясько.

Нагадаємо, за даними представників сфери охорони здоров'я Грузії, протягом останнього місяця епідеміологічна ситуація в країні серйозно погіршувалася.

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