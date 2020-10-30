В Грузию не пустили на выборы наблюдателями украинских парламентариев - Ясько
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Депутатов из Украины не пустили наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться 31 октября. Одна из проблем этих выборов - критически малое количество иностранных наблюдателей, ведь Грузия ограничила международное авиасообщение и закрыла наземную границу с соседями из-за COVID-19. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Елизавета Ясько в Facebook, передает УНН.
"Украинскую делегацию парламента не пускают наблюдателями на выборы в Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью, грузинские власти отменили (или не предоставили) разрешение на прием самолета из Украины", - сообщила Ясько.
По ее словам, такое решение "вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии".
"Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы в сфере безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", - отметила нардеп.
При этом она указала, что Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.
"Что же касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства. Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции", - отметила она.
Позже Ясько отметила, что украинские политики поддерживают контакты с партиями, участвующими в грузинских выборах. "Это нормальный политический процесс. Можно симпатизировать тем или иным силам, но демократия - высшая ценность. Повторяю: кто бы ни победил (демократически) - будет нашим партнером. Программа визита предусматривала не только работу на участках, но и встречи в предвыборных штабах", - указала парламентарий.
"Одна из ключевых проблем этих выборов - критически малое количество иностранных наблюдателей. Грузия сильно ограничила международное авиасообщение из-за ковид и закрыла наземную границу со всеми соседями", - подытожила Ясько.
Напомним, по данным представителей сферы здравоохранения Грузии, в течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшалась.