В Грузию не пустили на выборы наблюдателями украинских парламентариев - Ясько

КИЕВ. 30 октября. УНН. Депутатов из Украины не пустили наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться 31 октября. Одна из проблем этих выборов - критически малое количество иностранных наблюдателей, ведь Грузия ограничила международное авиасообщение и закрыла наземную границу с соседями из-за COVID-19. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Елизавета Ясько в Facebook, передает УНН.