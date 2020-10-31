Напомним, по данным представителей сферы здравоохранения Грузии, в течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшалась.
В Грузии стартовали парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Грузии, где 31 октября проходят парламентские выборы, в 08:00 по местному времени (06:00 Киев) открылись избирательные участки. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2", передает УНН.
По данным избиркома, в Грузии насчитывается 3 657 избирательных участков. Для участия избирателей в стационарах и на самоизоляции были созданы 127 специальных участков. Также в день голосования будут работать 52 участка, которые находятся за пределами Грузии.
В стране зарегистрировано 3 526 022 избирателя, в том числе 14 170 избирателей — за рубежом.
Парламент будет избран по новым правилам, которые были утверждены в конце июня, для чего были внесены поправки в Конституцию. Порог для прохождения партий в парламент был снижен с 3 до 1%, что дает шансы на прохождение большему количеству партий.
За 150 депутатских мест будут бороться 48 партий и два оппозиционных блока. К тому же, 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарной системе.
Фаворитом гонки считается правящая с 2012 года коалиция “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”.
Как ранее сообщал УНН, как сообщила нардеп Верховной Рады Елизавета Ясько, депутатов Украины не пустили наблюдателей на парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться 31 октября. Впрочем, в Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы.