У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

"Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який повинен був доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами в якості спостерігачів. Проте 30 жовтня в 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу", - повідомляє в п'ятницю відомство.

Зазначається, що при цьому агентство публікує і саме повідомлення, отримане від авіакомпанії SkyUp Airlines.

Нагадаємо, народний депутат Єлизавета Ясько заявила, що до Грузії не пустили на вибори спостерігачами українських парламентаріїв.