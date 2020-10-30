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У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Агентство цивільної авіації Грузії спростувало повідомлення ЗМІ про те, нібито грузинська сторона блокувала приліт в Тбілісі українських депутатів і журналістів, які повинні були здійснювати спостереження за парламентськими виборами в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Online.

"Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який повинен був доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами в якості спостерігачів. Проте 30 жовтня в 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу", - повідомляє в п'ятницю відомство.

Зазначається, що при цьому агентство публікує і саме повідомлення, отримане від авіакомпанії SkyUp Airlines.

Нагадаємо, народний депутат Єлизавета Ясько заявила, що до Грузії не пустили на вибори спостерігачами українських парламентаріїв.

Українські Національні Новини

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