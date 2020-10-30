В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Агентство гражданской авиации Грузии опровергло сообщения СМИ о том, будто грузинская сторона блокировала прилет в Тбилиси украинских депутатов и журналистов, которые должны были осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Online.
"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 2:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - сообщает в пятницу ведомство.
Отмечается, что при этом агентство публикует и само сообщение, полученное от авиакомпании SkyUp Airlines.
Напомним, народный депутат Елизавета Ясько заявила, что в Грузию не пустили на выборы наблюдателями украинских парламентариев.