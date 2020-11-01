В ЦИК Грузии заявили о победе правящей партии на выборах в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в ночь на воскресенье, 1 ноября, после подсчета 72,45 процента бюллетеней, передает УНН.
По оценке ЦИК, партия набрала 48,51 процент голосов избирателей. Председатель правящей партии Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, не дожидаясь предварительных официальных данных и ссылаясь на экзит-пол.
За оппозиционную партию “Единое национальное движение” (ЕНД) избиратели отдали 26,15 процентов голосов, показывают данные ЦИК.
Партия “Европейская Грузия — движение за свободу” получила 3,82 процента голосов, а пророссийская партия “Альянс патриотов” — 3,29 процента. Всего однопроцентный избирательный барьер на момент публикации преодолели 9 партий.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы был лидером ЕНД. Он назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он считает первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.
Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, избираемых на четыре года. выборы в него проходили 31 октября. В них принимали участие 48 партий и два оппозиционных блока. Избиратели выбирали 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллиона граждан Грузии. Для них до 20:00 работали до 3,8 тысячи избирательных участков.