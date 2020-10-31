Саакашвілі заявив, що відмовляється від поста прем'єра Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в ефірі телекомпанії “Мтаварі архі” заявив, що опозиція перемагає на парламентських виборах в Грузії, а також додав, що відмовляється від поста прем’єр-міністра, щоб опозиція змогла об’єднатися навколо єдиної мети, передає УНН із посиланням на “Грузія Online”.
“Опозиційний спектр здобув переконливу перемогу”, — сказав Саакашвілі.
За даними політика, його блок “Єдиний національний рух — Сила в єдності” виграє у всіх великих містах країни.
“Ми повинні сформувати широку коаліцію опозиційних сил, уряд національної єдності”, — зазначив він і заявив, що відмовляється від поста прем’єр-міністра, щоб опозиція змогла об’єднатися навколо єдиної мети.
Глава правлячої партії “Грузинська мрія” Бідзіна Іванішвілі також оголосив про перемогу на парламентських виборах і подякував виборцям.
Грузинські телекомпанії опублікували перші результати екзитполів за підсумками парламентських виборів. За даними опозиційного каналу “Мтаварі архі”, у правлячої партії “Грузинська мрія” 41%, у блоку “Єдиний національний рух — Сила в єдності” — 33%.
За даними інших телеканалів, результат правлячої партії коливається від 46 до 55% голосів, у головної опозиційної сили — від 23 до 28%.
Нагадаємо, Грузія сьогодні обирала парламент 10 скликання. У виборах беруть участь 48 партій і два блоки. Виборцям належить вибрати 150 депутатів: 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною.