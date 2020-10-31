Саакашвили заявил, что отказывается от поста премьера Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи" заявил, что оппозиция побеждает на парламентских выборах в Грузии, а также добавил, что отказывается от поста премьер-министра, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
“Оппозиционный спектр одержал убедительную победу”, — сказал Саакашвили.
По данным политика, его блок “Единое национальное движение — Сила в единстве” выигрывает во всех крупных городах страны.
“Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства”, — отметил он и заявил, что отказывается от поста премьер-министра, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели.
Глава правящей партии “Грузинская мечта” Бидзина Иванишвили также объявил о победе на парламентских выборах и поблагодарил избирателей.
Грузинские телекомпании опубликовали первые результаты экзит-полов по итогам парламентских выборов. По данным оппозиционного канала “Мтавари архи”, в правящей партии “Грузинская мечта” 41%, у блока “Единое национальное движение — Сила в единстве” — 33%.
По данным других телеканалов, результат правящей партии колеблется от 46 до 55% голосов, в главной оппозиционной силы — от 23 до 28%.
Напомним, Грузия сегодня выбирала парламент 10 созыва. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной.