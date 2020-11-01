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Вибори в Грузії: правляча партія перемагає, опозиція починає протести

Вибори в Грузії: правляча партія перемагає, опозиція починає протести

Київ • УНН

 • 16315 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правляча партія Грузії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" перемагає на парламентських виборах після обробки 99% бюлетенів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК країни.

За результатами підрахунку Центральною виборчою комісією даних з 3847 дільниць (99,77% голосів), на парламентських виборах “Грузинська мрія — Демократична Грузія” отримала 48,16% голосів, “Єдиний національний рух — Об’єднана опозиція” Сила в єдності“ - 27,12%.

За даними Центрвиборчкому країни, в цілому сім партій і два блоки проходять в парламент.

Тим часом, як повідомляє “Новости-Грузия”, опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергового голосування. Про це заявив лідер партії “Нова Грузія” Георгій Вашадзе на масштабній протестній акції перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі.

За даними ЗМІ, учасники акції в Тбілісі, незадоволені результатами виборів, рушили до резиденції Іванішвілі, засновника “Грузинської мрії”.

Опозиція не згодна з попередніми результатами виборів, які ЦВК почала публікувати через вісім годин після закриття виборчих дільниць. Вони вважають, що підсумки були сфальсифіковані на користь “Грузинської мрії”. Опоненти влади повідомляють про сотні порушень.

Раніше у ЦВК Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах в парламент.

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