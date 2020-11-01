Выборы в Грузии: правящая партия побеждает оппозиция начинает протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждает на парламентских выборах после обработки 99% бюллетеней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК страны.
По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3847 участков (99,77% голосов), на парламентских выборах “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” получила 48,16% голосов, “Единое национальное движение — Объединенная оппозиция “Сила в единстве” — 27,12%.
По данным Центризбиркома страны, в целом семь партий и два блока проходят в парламент.
Тем временем, как сообщает “Новости-Грузия”, оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом заявил лидер партии “Новая Грузия” Георгий Вашадзе на масштабной протестной акции перед зданием парламента в центре Тбилиси.
По данным СМИ, участники акции в Тбилиси, недовольные результатами выборов, двинулись к резиденции Иванишвили, основателя “Грузинской мечты”.
Оппозиция не согласная с предварительными результатами выборов, которые ЦИК начал публиковать спустя восемь часов после закрытия избирательных участков. Они считают, что итоги были сфальсифицированы в пользу “Грузинской мечты”. Оппоненты властей сообщают о сотнях нарушений.
Ранее в ЦИК Грузии заявили о победе правящей партии на выборах в парламент.