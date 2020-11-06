В Тбилиси во время акции протеста у резиденции Иванишвили произошла стрельба

По информации СМИ, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов 31 октября, сегодня у бизнес-центра Иванишвили на горе Табори собрались лидеры и сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

По словам участников акции, выстрелы в их направлении сделали из машины белого цвета, что проезжала мимо. В ЕНД считают, что нападавшие хотели запугать протестующих.

"Видимо, это был сторонник "Грузинской мечты". Он был в машине. Мы его не увидели, но это зафиксировали камеры, которые здесь на каждом шагу. Кто-то выстрелил примерно пять раз", - сказал журналистам участник митинга.

Во время стрельбы никто не пострадал. Место происшествия оцеплено полицейской лентой. Сотрудники МВД Грузии обнаружили там отстрелянные гильзы. Ведомство пока не делало официальных комментариев.

К настоящему времени митинг у резиденции Иванишвили уже завершен.

Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было у более чем 3,5 миллиона граждан. По итогам подсчета 100% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", однако оппозиция не согласна с этим и выходит на протесты.