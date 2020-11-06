У Тбілісі під час акції протесту біля резиденції Іванішвілі сталася стрілянина

За інформацією ЗМІ, щоб опротестувати результати парламентських виборів 31 жовтня, сьогодні біля бізнес-центру Іванішвілі на горі Таборі зібралися лідери і прихильники найбільшої опозиційної партії “Єдиний національний рух”.

За словами учасників акції, постріли в їхньому напрямку зробили з машини білого кольору, що проїжджає повз. В ЄНД вважають, що нападники хотіли залякати протестувальників.

“Мабуть, це був прихильник ”Грузинської мрії“. Він був в машині. Ми його не побачили, але це зафіксували камери, які тут на кожному кроці. Хтось вистрілив приблизно п’ять разів”, - сказав журналістам учасник мітингу.

Під час стрілянини ніхто не постраждав. Місце події оточене поліцейською стрічкою. Співробітники МВС Грузії виявили там відстріляні гільзи. Відомство поки не робило офіційних коментарів.

До теперішнього часу мітинг біля резиденції Іванішвілі вже завершено.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більш ніж 3,5 мільйона громадян. За підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція не згодна з цим і виходить на протести.