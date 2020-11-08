Оппозиция Грузии объявила про бессрочный протест возле ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Грузинская оппозиция объявила бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии страны. Об этом 8 ноября на многотысячном митинге в Тбилиси заявил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, передает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия", информирует УНН.
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники планируют блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не назначат новые парламентские выборы.
“Никто не должен выйти оттуда и никто не зайдет, пока не будут назначены новые выборы. Там будем стоять все мы”, — заявил Мелия.
Ранее в этот же день оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 (18:00 по киевскому времени) отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастным к фальсификациям итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии “Грузинская мечта” сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования. Срок ультиматума истек в 20:00.
Мелия не исключил переговоров с правящей партией завтра, 9 ноября. По его словам, сегодня у них состоялась коммуникация с лидерами “Грузинской мечты”.
“До тех пор, пока встреча не состоится, ни один из нас не верит каким-то гипотетическим обещаниям”, — подчеркнул он.
При этом 8 ноября вице-спикер парламента от большинства Георгий Кахиани заявил, что “Грузинская мечта” “не воспринимает всерьез” ультиматум оппозиции.
Демонстранты двинулись с проспекта Руставели к Аллее Агмашенебели, где находится ЦИК.
Сегодня у здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тыс. человек. Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6000 демонстрантов.
Акция у парламента продолжалась в течение пяти часов. Выступления политиков чередовались музыкальными номерами звезд грузинской эстрады.