ЦВК Грузії підрахувала 100% голосів на виборах до парламенту: перемогла правляча партія

За результатами підрахунку Центральною виборчою комісією даних з 3847 дільниць (100% голосів), на парламентських виборах “Грузинська мрія — Демократична Грузія” отримала 48,15% голосів, “Єдиний національний рух — Об’єднана опозиція” Сила в єдності“ — 27,14%.

Третій результат у партії “Європейська Грузія” — 3,78%.

Згідно з даними ЦВК країни, до парламенту Грузії також проходять:



“Лело — Мамука Хазарадзе” — 3,15%;



“Георгій Вашадзе — Стратегія Агмашенебелі” — 3,15%;



“Альянс патріотів Грузії” — 3,14%;



“Гірчі” — 2,89%;



“Громадянський рух — Алеко Елісашвілі” — 1,33%;



“Лейбористська партія Грузії” — 1%.



Таким чином, в цілому сім партій і два блоки проходять в парламент Грузії.

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше ніж 1% голосів.

Право голосу на виборах було у понад 3,5 мільйона громадян. Явка на момент закриття дільниць становила 56,11%. Проголосували 1 970 540 громадян Грузії.