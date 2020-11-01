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ЦВК Грузії підрахувала 100% голосів на виборах до парламенту: перемогла правляча партія

ЦВК Грузії підрахувала 100% голосів на виборах до парламенту: перемогла правляча партія

Київ • УНН

 • 29302 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія” за підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу на парламентських виборах у Грузії, які відбулися 31 жовтня. Про це свідчать дані ЦВК країни, передає УНН.

За результатами підрахунку Центральною виборчою комісією даних з 3847 дільниць (100% голосів), на парламентських виборах “Грузинська мрія — Демократична Грузія” отримала 48,15% голосів, “Єдиний національний рух — Об’єднана опозиція” Сила в єдності“ — 27,14%.

Третій результат у партії “Європейська Грузія” — 3,78%.

Згідно з даними ЦВК країни, до парламенту Грузії також проходять:

  • “Лело — Мамука Хазарадзе” — 3,15%;
  • “Георгій Вашадзе — Стратегія Агмашенебелі” — 3,15%;
  • “Альянс патріотів Грузії” — 3,14%;
  • “Гірчі” — 2,89%;
  • “Громадянський рух — Алеко Елісашвілі” — 1,33%;
  • “Лейбористська партія Грузії” — 1%.

Таким чином, в цілому сім партій і два блоки проходять в парламент Грузії.

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше ніж 1% голосів.

Право голосу на виборах було у понад 3,5 мільйона громадян. Явка на момент закриття дільниць становила 56,11%. Проголосували 1 970 540 громадян Грузії.

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