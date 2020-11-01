ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов на выборах в парламент: победила правящая партия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам подсчета 100% голосов одержала победу на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись 31 октября. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны, передает УНН.
По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3847 участков (100% голосов), на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,15% голосов, "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция "Сила в единстве" - 27,14%.
Третий результат у партии "Европейская Грузия" - 3,78%.
Согласно данным ЦИК страны, в парламент Грузии также проходят:
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- "Лело - Мамука Хазарадзе" - 3,15%;
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- "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - 3,15%;
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- "Альянс патриотов Грузии" - 3,14%;
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- "Гирчи" - 2,89%;
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- "Гражданское движение - Алеко Элисашвили" - 1,33%;
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- "Лейбористская партия Грузии" - 1%.
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Таким образом, в общей сложности семь партий и два блока проходят в парламент Грузии.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, которые получили более 1% голосов.
Право голоса на выборах было у более чем 3,5 миллиона граждан. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Проголосовали 1 970 540 граждан Грузии.