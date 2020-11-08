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Протести у Грузії: опозиція висунула владі "ультиматум"

Протести у Грузії: опозиція висунула владі "ультиматум"

Київ • УНН

 • 23781 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Опозиція висунула владі Грузії ультиматум з вимогою відставки голови Центральної виборчої комісії Тамар Жванія. Вимоги на багатотисячному мітингу у Тбілісі озвучив голова політради найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", мажоритарний кандидат Ніка Мелія. Про це повідомляє "Ехо Кавказу", інформує УНН.

"Термін ультиматуму закінчується сьогодні, 8 листопада, о 20:00. У разі відставки Жванія, опозиція обіцяє провести переговори з керівником правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі з питання проведення нових парламентських виборів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори протестної акції пустили димові шашки чорного кольору, маючи на увазі, що влада "Грузинської мрії" і ЦВК так само очорнили підсумки виборів.

"Сьогодні до восьмої години Жванія повинна піти у відставку. Тоді від вашого імені ми, представники опозиції, які бажають зустрітися з Іванішвілі з приводу проведення нових виборів. До восьми годин у Іванішвілі є час. Якще не надумає - ми проінформуємо про своє рішення", - заявив Мелія.

Також на мітингу були озвучені три вимоги опозиції:

▪️ проведення нових вільних і справедливих парламентських виборів;
▪️ відставка голови Центральної виборчої комісії Грузії Тамар Жванія. Справедливе формування окружних виборчих комісій;
▪️ звільнення всіх політичних в'язнів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Грузії опозиція проводить масові протести через результати парламентських виборів.

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