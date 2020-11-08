Протесты в Грузии: оппозиция выдвинула власти "ультиматум"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оппозиция выдвинула властям Грузии ультиматум с требованием отставки главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. Требования на многотысячном митинге в Тбилиси озвучил глава политсовета крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", мажоритарный кандидат Ника Мелия. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует УНН.
"Срок ультиматума истекает сегодня, 8 ноября, в 20:00. В случае отставки Жвания, оппозиция обещает провести переговоры с руководителем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили по вопросу проведения новых парламентских выборов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы акции протеста пустили дымовые шашки черного цвета, имея в виду, что власть "Грузинской мечты" и ЦИК так же очернили итоги выборов.
"Сегодня к восеми часам Жвания должна уйти в отставку. Тогда от вашего имени мы, представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили по поводу проведения новых выборов. К восьми часам у Иванишвили есть время. Если не надумает - мы проинформируем о своем решении", - заявил Мелия.
Также на митинге были озвучены три требования оппозиции:
▪️ проведение новых свободных и справедливых парламентских выборов;
▪️ отставка главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Справедливое формирование окружных избирательных комиссий;
▪️ освобождение всех политических заключенных.
Как сообщалось ранее в УНН, в Грузии оппозиция проводит массовые протесты из-за результатов парламентских выборов.