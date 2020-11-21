В Грузии проходит второй тур парламентских выборов: явка более 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов, явка избирателей по состоянию на 15:00 составляет 16,47%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
“Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 15:00 составила 16,47%”, — пишет издание.
Отмечается, что за шесть часов с момента открытия избирательных участков проголосовали 352 456 граждан Грузии.
“Самая высокая активность зафиксирована в Шида-Картли — 20,6%, а самая низкая в Тбилиси — 13,9%”, — добавляет издание.
Так, если сравнить данные с первым туром парламентских выборов, проходившим 31 октября, то тогда к 15:00 активность составила 36,45%. В численном показателе это 1 279 947 граждан.
Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
Добавляется, что все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
Напомним, в воскресенье 8 ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии страны.
У здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек.
Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6000 демонстрантов.