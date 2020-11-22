Трамп програв судовий позов про скасування виборів у Пенсільванії

Зазначається, що суддя окружного суду США Метью Бранн вирішив, що штаб Трампа не продемонстрував, що на президентських виборах 3 листопада було широко розповсюджене шахрайство.

Бранн заявив, що він “не має повноважень відбирати виборче право навіть у однієї людини, не кажучи вже про мільйони громадян”.

Позов, очолюваний особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагався перешкодити чиновникам засвідчити перемогу Джо Байдена в штаті Пенсільванія, аргументуючи це тим, що деякі округи помилково дозволяли виборцям виправляти помилки у своїх поштових бюлетенях.

Додається, що наразі Трамп та його союзники виграли дві справи, пов’язані з виборами, і програли 34.

Як повідомляв УНН, ручний перерахунок голосів в штаті Джорджії підтвердив перемогу кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена.