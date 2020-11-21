Вибори в США: Джорджія затвердила перемогу Байдена

За інформацією видання, Байден набрав 2,47 млн ​​голосів, чинний президент США Дональд Трамп — 2,46 млн. Відрив кандидата-демократа склав 12 670 голосів, або 0,25%.

Тепер, коли результати офіційно підтверджені, у штабу Трампа є два робочих дні на те, щоб запросити перерахунок, оскільки розрив становить менше 0,5%. Перерахунок буде вже машинним, повідомив Раффенспергер. Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників з 270 необхідних, щоб стати президентом.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Спочатку в ряді штатів, в тому числі в Джорджії, деякий час лідирував Трамп, однак при підрахунку останніх відсотків голосів перевагу перехопив Байден. Коментуючи це, Трамп зазначив, що його лідерство пропало “чарівним чином”, і вказав, що це “дуже дивно”. На його думку, в США відбувалося “велике шахрайство” під час підрахунку голосів.

Напередодні, 20 листопада, влада Джорджії опублікувала заяву про те, що підсумки виборів затверджені і перемогу в штаті здобув Байден, проте пізніше повідомили, що випустили прес-реліз помилково.