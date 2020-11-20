Перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії

Як повідомляв УНН, у США розпочала роботу група із передачі влади, а у команді Джо Байдена назвали його пріоритети. Згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом Америки.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.