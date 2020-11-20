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Перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії

Перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Результати перерахунку голосів, відданих в Джорджії під час виборів президента США, підтвердили перемогу демократа Джо Байдена в цьому штаті. Про це в четвер, 20 листопада, заявив віце-губернатор Джорджії Бред Раффенспергер на своєму сайті, передає УНН.

Після повторної обробки бюлетенів у всіх 159 округах діючий глава Білого дому, республіканець Дональд Трамп набрав 2 462 857 голосів, а Байден — 2 475 141, тим самим перевага останнього склала 12 284 голосів. Перерахунок лише незначно зменшив відрив Джо Байдена, спочатку він становив 12780 голосів. “Перший в історії штату повний аудит підтвердив ім’я переможця”, — заявив Раффенспергер.

Американські ЗМІ повідомили, що через вкрай малий розрив — менш ніж 0,5% голосів — республіканці можуть зажадати новий перерахунок, на цей раз із застосуванням сканерів для обробки бюлетенів. Перший перерахунок проводився вручну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: суд Пенсільванії відхилив один з позовів штаба Трампа

Як повідомляв УНН, у США розпочала роботу група із передачі влади, а у команді Джо Байдена назвали його пріоритети. Згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом Америки.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

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