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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 109678 просмотра

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Выборы в США: Джорджия утвердила победу Байдена

Выборы в США: Джорджия утвердила победу Байдена

Киев  •  УНН

 • 14747 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена в штате. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает УНН со ссылкой на AP.

По информации издания, Байден вступил 2,47 млн голосов, когда действующий президент США Дональд Трамп — 24,6 млн. Отрыв кандидата-демократа составил 12 670 голосов, или 0,25%.

Теперь, когда результаты официально подтверждены, у штаба Трампа есть два рабочих дня на то, чтобы запросить перерасчет, поскольку разрыв составляет менее 0,5%. Пересчет будет уже машинным, сообщил Раффенспергер. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Сначала в ряде штатов, в том числе в Джорджии, некоторое время лидировал Трамп, однако при подсчете последних процентов голосов преимущество перехватил Байден. Комментируя это, Трамп отметил, что его лидерство пропало “волшебным образом”, и указал, что это “очень странно”. По его мнению, в США происходило “крупное мошенничество” во время подсчета голосов.

Накануне, 20 ноября, власти Джорджии опубликовала заявление о том, что итоги выборов утверждены и победу в штате получил Байден, однако позже сообщили, что выпустили пресс-релиз по ошибке.

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