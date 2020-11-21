Выборы в США: Джорджия утвердила победу Байдена

По информации издания, Байден вступил 2,47 млн голосов, когда действующий президент США Дональд Трамп — 24,6 млн. Отрыв кандидата-демократа составил 12 670 голосов, или 0,25%.

Теперь, когда результаты официально подтверждены, у штаба Трампа есть два рабочих дня на то, чтобы запросить перерасчет, поскольку разрыв составляет менее 0,5%. Пересчет будет уже машинным, сообщил Раффенспергер. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Сначала в ряде штатов, в том числе в Джорджии, некоторое время лидировал Трамп, однако при подсчете последних процентов голосов преимущество перехватил Байден. Комментируя это, Трамп отметил, что его лидерство пропало “волшебным образом”, и указал, что это “очень странно”. По его мнению, в США происходило “крупное мошенничество” во время подсчета голосов.

Накануне, 20 ноября, власти Джорджии опубликовала заявление о том, что итоги выборов утверждены и победу в штате получил Байден, однако позже сообщили, что выпустили пресс-релиз по ошибке.