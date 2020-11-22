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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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Трамп проиграл судебный иск об отмене выборов в Пенсильвании

Трамп проиграл судебный иск об отмене выборов в Пенсильвании

Киев  •  УНН

 • 16049 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп потерпел новую неудачу в своих попытках отменить выборы, поскольку федеральный судья отклонил иск, поданный его штабом, который стремился отменить миллионы голосов избирателей, голосовавших по почте в Пенсильвании, пишет Reuters, передает УНН.

Отмечается, что судья окружного суда США Мэтью Бранн решил, что штаб Трампа не продемонстрировала, что на президентских выборах 3 ноября было широко распространено мошенничество.

Бранн заявил, что он “не имеет полномочий отбирать избирательное право даже у одного человека, не говоря уже о миллионах граждан”.

Иск, возглавляемый личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, пытался помешать чиновникам засвидетельствовать победу Джо Байдена в штате Пенсильвания, аргументируя это тем, что некоторые округа ошибочно позволяли избирателям исправлять ошибки в своих почтовых бюллетенях.

Добавляется, что сейчас Трамп и его союзники выиграли два дела, связанные с выборами, и проиграли 34.

Как сообщал УНН, ручной пересчет голосов в штате Джорджии подтвердил победу кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

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