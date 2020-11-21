“Зрадники”, “ганьба”: у Батумі після виборів сталися сутички

“Ми затримали учасників акцій протесту за непокору законному запиту поліції”, — сказав Ананіяшвілі.

За його словами, учасники акції були затримані відповідно до статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

Він не уточнив, чого саме вимагали протестуючі від поліції: “Це буде відображено у відповідних поліцейських протоколах”.

За даними ЗМІ, поліція розігнала акцію протесту перед Батумською районною комісією, яку організувала організація “Альтернатива” у суботу ввечері. Перед Батумською районною комісією було створено “коридор ганьби”, та, коли представники дільничних комісій доставляли зведені протоколи до окружної комісії, їх зустрічали з вигуками" раби“, “зрадники”, “це ганьба”.

Як повідомляв УНН, у Грузії відбувся другий тур парламентських виборів, за даними ЦВК, голосування пройшло без значних порушень.