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“Зрадники”, “ганьба”: у Батумі після виборів сталися сутички

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Батумі під час протестної акції після голосування у другому турі парламентських виборів у Грузії затримали пятеро людей. Про це повідомляє видання Batumelebi з посиланням на начальника управління поліції Аджарію Коте Ананіашвілі, передає УНН.

“Ми затримали учасників акцій протесту за непокору законному запиту поліції”, — сказав Ананіяшвілі.

За його словами, учасники акції були затримані відповідно до статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

Він не уточнив, чого саме вимагали протестуючі від поліції: “Це буде відображено у відповідних поліцейських протоколах”.

За даними ЗМІ, поліція розігнала акцію протесту перед Батумською районною комісією, яку організувала організація “Альтернатива” у суботу ввечері. Перед Батумською районною комісією було створено “коридор ганьби”, та, коли представники дільничних комісій доставляли зведені протоколи до окружної комісії, їх зустрічали з вигуками" раби“, “зрадники”, “це ганьба”.

Як повідомляв УНН, у Грузії відбувся другий тур парламентських виборів, за даними ЦВК, голосування пройшло без значних порушень.

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