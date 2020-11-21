"Предатели", "позор": в Батуми после выборов произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Батуми во время акции протеста после голосования во втором туре парламентских выборов в Грузии задержали пятеро человек. Об этом сообщает издание Batumelebi со ссылкой на начальника управления полиции Аджарию Котэ Ананиашвили, передает УНН.
“Мы задержали участников акций протеста за неповиновение законному требованию полиции”, — сказал Ананияшвили.
По его словам, участники акции были задержаны в соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии.
Он не уточнил, чего именно требовали протестующие от полиции: “Это будет отражено в соответствующих полицейских протоколах”.
По данным СМИ, полиция разогнала акцию протеста перед Батумский районной комиссией, организованной организацией “Альтернатива” в субботу вечером. Перед Батумской районной комиссией был создан “коридор позора”, и, когда представители участковых комиссий доставляли сведенные протоколы в окружную комиссию, их встречали с криками “рабы”, “предатели”, “это позор”.
Как сообщал УНН, в Грузии состоялся второй тур парламентских выборов, по данным ЦИК, голосование прошло без значительных нарушений.