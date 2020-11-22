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Саміт G20, коронавірус та вибори в Україні та світі — головні події доби

Київ • УНН

 • 17532 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, у Грузії пройшов другий тур парламентських. У перший день саміту G20 світові лідери обговорювали боротьбу з пандемією. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

На саміті G20 обговорили коронавірус та кризу в економіці

У перший день саміту G20, який відбувся у суботу в форматі відеоконференції, головними темами в порядку денному стали пандемія COVID-19, яка привела світову економіку до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році.

Лідери “великої двадцятки” домовилися посилити зусилля у боротьбі з COVID-19 у світі та продовжувати використовувати всі наявні інструменти політики для захисту життя, робочих місць та доходів, щоб допомогти країнам вирішити кризу.

На саміті також обговорили доступність вакцин від коронавірусу для країн зі слабкою економікою.

Напередодні саміту Європейський Союз закликав G20 до кінця року виділити 4,5 млрд доларів на оплату засобів боротьби з COVID-19 для бідніших країн. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, коштів для забезпечення доступу до вакцин від COVID-19 поки що не вистачає.

Станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 58 млн осіб, понад 37 млн людей одужали, кількість померлих зросла до понад 1,3 млн.

Вибори в Україні та світі

В Україні сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході яких в 11 містах обиратимуть мерів. Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.

За даними ЦВК, повторне голосування за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

У США діючий президент Дональд Трамп програв ще один судовий позов у своїх спробах скасувати результати виборів в Пенсільванії. Федеральний суддя відхилив позов, поданий його штабом, який прагнув скасувати мільйони голосів виборців, голосувавших поштою. Наразі Трамп та його союзники виграли дві справи, пов’язані з президентськими виборами, і програли 34.

У Грузії у суботу відбувся другий тур парламентських виборів. Від участі в ньому відмовилися всі опозиційні партії країни, які закликали своїх прихильників до повного ігнорування результатів голосування. За даними ЦВК, голосування пройшло без значних порушень, проте у Батумі після виборів сталися сутички, затримані п’ятеро людей.

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