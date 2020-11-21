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Коштів для забезпечення доступу до вакцин від COVID-19 не вистачає — Меркель

Коштів для забезпечення доступу до вакцин від COVID-19 не вистачає — Меркель

Київ • УНН

 • 15940 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Німеччина закликала до більш тісного міжнародного співробітництва для забезпечення доступу до вакцин від коронавіруса. Відповідну заяву на саміті G20 зробила канцлер ФРН Ангела Меркель, пише DW, передає УНН.

“Щоб стримати пандемію, вакцинація повинна бути можлива і доступна для кожної з країн. Виділених на це коштів не вистачає... Нам необхідно надійне фінансування, більш ефективна співпраця і незалежність в прийнятті рішень”, — сказала Меркель.

За її словами, мета міжнародної кампанії — зробити доступними до кінця 2021 року 2 млрд доз вакцини.

“Для цієї ініціативи вже зібрані майже 5 млрд доларів (4,2 млрд євро). Внесок Німеччини — понад 500 мільйонів євро”, — зазначила Меркель.

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Зокрема, мова йде про глобальний механізм COVAX, який покликаний надати країнам світу рівний доступ до безпечних і ефективним вакцинам після їх ліцензування та реєстрації. До COVAX на сьогоднішній день приєдналися 172 держави, включаючи Китай, але США там немає.

Додамо, що основними темами саміту “великої двадцятки”, який проходить 21-22 листопада під головуванням Саудівської Аравії, стали боротьба з пандемією, міжнародна економічна криза і зміна клімату. У саміті бере участь і президент США Дональд Трамп.

Вашингтон раніше анонсував свій вихід з ВООЗ, який офіційно запланований на липень 2021 року. Глава Білого дому звинувачує ВООЗ в тому, що вона пізно поінформувала про реальну загрозу коронавіруса і схильна до впливу Китаю.

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Як повідомляв УНН, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала країни G20 виділити до кінця року 4,5 млрд доларів на забезпечення загального доступу до тестів на коронавірус, а також до вакцин і препаратів.

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