Денег для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 не хватает — Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Германия призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса. Соответствующее заявление на саммите G20 сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет DW, передает УНН.
“Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает... Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость в принятии решений”, — сказала Меркель.
По ее словам, цель международной кампании — сделать доступными к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины.
“Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии — более 500 млн евро евро”, - отметила Меркель.
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В частности, речь идет о глобальном механизме COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. К COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, включая Китай, но США там нет.
Добавим, что основными темами саммита “большой двадцатки”, который проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии, стали борьба с пандемией, международный экономический кризис и изменение климата. В саммите принимает участие и президент США Дональд Трамп.
Вашингтон ранее анонсировал свой выход из ВОЗ, который официально запланирован на июль 2021 года. Глава Белого дома обвиняет ВОЗ в том, что она поздно сообщила о реальной угрозе коронавируса и подвержена влиянию Китая.
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Как сообщал УНН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G20 выделить до конца года 4,5 млрд долларов на обеспечение общего доступа к тестам на коронавирус, а также к вакцинам и препаратам.