Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

За прошедшую неделю противник совершил 700 атак, особенно активен был на Покровском, Кураховском и Северском направлениях. За последние сутки зафиксировано 95 атак и более 3800 обстрелов, в том числе с помощью авиации. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Детали

По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" Силы обороны контролируют ситуацию. Самыми горячими направлениями остаются Покровский, Кураховский и Северский направления.

За прошедшую неделю на Северском направлении наши защитники отбили 63 вражеских атаки, а на сегодняшнее утро уже было отбито 3 атаки врага. Но самые жестокие бои происходят на Покровском направлении. На прошлой неделе наши воины отбили более 252 вражеских атаки по населенным пунктам Калиново, Евгеньевка, Новоалександровка, Сокол, прогресс, Невельское, Яснобродовка и Нетайлово - говорит представитель.

Он добавил, что по состоянию на утро по линии боевого столкновения произошло 95 атак. За минувшие сутки враг совершил более 3800 обстрелов, сбросил 75 Кабов и совершил 55 ударов авиабомбами по всей линии боевого столкновения.

Он рассказал, что на Краматорском направлении за прошедшую неделю состоялось 58 атак врага по населенным пунктам: времен овраг, Калиновка, Клещиевка и Андреевка.

В течение прошлой недели, по всей линии фронта состоялось 700 атак противником. Больше всего вражеских атак Силы обороны отбили именно на Покровском, Кураховском и Северском направлениях.

Напомним

На фронте с начала суток произошло 38 боевых столкновений, без активных действий врага на Харьковском направлении, напряженная ситуация на Купянском направлении, несколько напряженная - на Кураховском направлении.

Генштаб: россияне 23 раза атаковали на Покровском направлении, украинские защитники держат оборону