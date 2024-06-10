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Генштаб: на Черниговском и Сумском направлениях без активных наступательных действий врага, напряженно на Купянском и несколько напряженно на Кураховском направлениях
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Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин
За прошедшую неделю противник совершил 700 атак, при этом наиболее ожесточенные бои шли на Покровском, Кураховском и Северском направлениях.
Родные пленных будут получать оповещения в "Дія" - Федоров
Координационный штаб будет отправлять сообщения через приложение "Дія" семьям пленных и пропавших без вести лиц, чтобы защитить их от мошенничества и дезинформации, связанных с пребыванием их родных в плену в россии.
На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА
В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.
ISW: разрешение США бить по рф сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%
В отчете ISW говорится, что изменение политики США, которая позволила Украине наносить удары по некоторым российским военным объектам на небольшой части российской территории, сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%, в то время как россия обеспечивает по меньшей мере 84% наземной защиты.
Мустафа Найем написал заявление об отставке с должности главы Агентства восстановления
Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Макрон распустил парламент после победы французских правых на выборах в ЕС
Эммануэль Макрон распустил парламент Франции и объявил о досрочных выборах после того, как его партия потерпела унизительное поражение от ультраправых на выборах в Европарламент.
Поступление валютной выручки и борьба с серым экспортом: Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа"
Кипер рассказал о результате своего "революционного приказа".
В Силах обороны Юга опровергли информацию о поражении большого десантного корабля в Азовском море
Силы обороны Бга опровергли информацию о поражении большого российского десантного корабля в Азовском море.
Генштаб: на Черниговском и Сумском направлениях без активных наступательных действий врага, напряженно на Купянском и несколько напряженно на Кураховском направлениях
С начала суток на фронте произошло 38 боевых столкновений, напряженной оставалась ситуация на Купянском и Кураховском направлениях.
Михаил Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы по метанию молота
Украинский легкоатлет Михаил Кохан получил бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в секторе метания молота с результатом 80,18 метра.