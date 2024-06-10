Найжорстокіші бої відбуваються на Покровському напрямку – Волошин
Київ • УНН
За минулий тиждень противник здійснив 700 атак, при цьому найбільш запеклі бої йшли на Покровському, Курахівському та Сіверському напрямках.
За минулий тиждень противник здійснив 700 атак, особливо активний був на Покровському, Курахівському та Сіверському напрямках. Протягом останньої доби зафіксовано 95 атак та понад 3800 обстрілів, в тому числі за допомогою авіації. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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За його словами, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" Сили оборони контролюють ситуацію. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Курахівський та Сіверський напрямки.
За минулий тиждень на Сіверському напрямку наші захисники відбили 63 ворожих атаки, а на сьогоднішній ранок вже було відбито 3 атаки ворога. Але найжорстокіші бої відбуваються на Покровському напрямку. Минулого тижня наші воїни відбили понад 252 ворожі атаки по населеним пунктам Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Невельське, Яснобродівка та Нетайлове
Він додав, що станом на ранок по лінії бойового зіткнення відбулось 95 атак. За минулу добу ворог здійснив понад 3800 обстрілів, скинув 75 КАБів та здійснив 55 ударів авіабомбами по всій лінії бойового зіткнення.
Він розповів, що на Краматорському напрямку за минулий тиждень відбулось 58 атак ворога по населених пунктах: Часів Яр, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка.
Протягом минулого тижня, по всій лінії фронту відбулось 700 атак противником. Найбільше ворожих атак Сили оброни відбили саме на Покровському, Курахівському та Сіверському напрямках.
Нагадаємо
На фронті з початку доби сталося 38 бойових зіткнень, без активних дій ворога на Харківському напрямку, напружена ситуація на Куп'янському напрямку, дещо напружена - на Курахівському напрямку.
Генштаб: росіяни 23 рази атакували на Покровському напрямку, українські захисники тримають оборону09.06.24, 19:34 • 52883 перегляди