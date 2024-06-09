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Генштаб: росіяни 23 рази атакували на Покровському напрямку, українські захисники тримають оборону

Генштаб: росіяни 23 рази атакували на Покровському напрямку, українські захисники тримають оборону

Київ • УНН

 • 52883 перегляди

Українські захисники міцно утримують оборону, відбивши 23 атаки російських військ на Покровському напрямку, в цілому за сьогоднішній день по всій лінії фронту відбулося 62 бойові зіткнення.

На фронті сьогодні сталося вже 62 боєзіткнення, російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 18:30 9 червня, пише УНН.

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 62. Сьогодні агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше –  на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За напрямками, за даними Генштабу, ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.

Також ворожі сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.

На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських агресорів покращити власні позиції іще тривають.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - вказали у Генштабі.

Тетяна Краєвська

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